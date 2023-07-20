Latif ailesi yasta

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan İnönü sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İnönü köyü sakinlerinden olan Latif ailesinin çınarı ve Mesarya Belediyesi başkanı Ahmet Latif’in amcası Raşit Latif bugün vefat etti.

Latif’in cenazesi yarın (21 Temmuz Cuma) İnönü Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında İnönü Mezarlığı’na defnedilecek.

