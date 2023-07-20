banner913
banner932
Pera Mackenzie’de görkemli birinci yıl kutlaması
Pera Mackenzie’de görkemli birinci yıl kutlaması
15 0
''Yeni havalimanına Dr. Küçük'ün adını verilmisi için karar üretin''
''Yeni havalimanına Dr. Küçük'ün adını verilmisi için karar üretin''
21 0
 
Tüp gaza rekor zam!
Tüp gaza rekor zam!
19 0
"Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi
49 0
Kavruluyoruz!
Kavruluyoruz!
44 0
Kaymaklı start verdi
Kaymaklı start verdi
29 0
Gazimağusa Polis Müdürlüğü telefon hatlarında arıza... Alternatif numara belirlendi
Gazimağusa Polis Müdürlüğü telefon hatlarında arıza... Alternatif numara belirlendi
20 0
banner964

Latif ailesi yasta

banner476

banner825
Latif ailesi yasta
banner960
Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan İnönü sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
İnönü köyü sakinlerinden olan Latif ailesinin çınarı ve Mesarya Belediyesi başkanı Ahmet Latif’in amcası Raşit Latif bugün vefat etti.
Latif’in cenazesi yarın (21 Temmuz Cuma) İnönü Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip kılınacak  cenaze namazı sonrasında İnönü Mezarlığı’na defnedilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.