Gelincik bir çınarını daha kaybetti

Karpaz bölgesinin küçük köylerinden olan Gelincik bir çınarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
Gelincik köyünün çınarlarından sevilen sima Nazife Kızıl bugün vefat etti.
Kızıl’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Gelincik köy kabristanlığına defnedilecek.
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