Tatar: "Çanakkale Zaferi Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesine de ilham ve güç kaynağı olmuştur"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi’nin, Kıbrıs’ta İngiliz sömürge yönetiminde bulunan, Anadolu’nun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine ilham ve güç kaynağı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi ve 18 Mart Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:

“İşgalci emperyalist güçlerin ordularına karşı, Türk ulusunun destan yazdığı, kahraman Mehmetçik’in kazandığı Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünü idrak ediyoruz.

Hiç kuşkusuz, dünya tarihini değiştiren olaylardan biri olarak kabul edilen bu destansı zafer, tıpkı Kurtuluş Savaşı gibi Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlığından hiçbir hâl ve koşulda vazgeçmeyeceğinin, esaret altında yaşayamayacağının, kahramanlığının ve cesaretinin en büyük abidesi ve göstergelerindendir.

Türk ulusunun kaderini değiştiren Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki İstiklâl Savaşı’nın ilk kıvılcımını oluştururken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun da mihenk taşını oluşturmuştur.

Dünya tarihini değiştiren bu büyük zafer, esir uluslara ve mazlum halklara umut ve ışık olurken, Kıbrıs’ta İngiliz sömürge yönetiminde bulunan Anadolu’nun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine de ilham ve güç kaynağı olmuştur.

Tıpkı Çanakkale Destanı gibi Kurtuluş Savaşı’ndan ilham ve güç alan Kıbrıs Türk halkı, vatan bildiği bu topraklarda her türlü zorluğa rağmen, Anavatan Türkiye’nin yardım ve desteğiyle devletini, özgürlüğünü ve egemenliğini korumak için halen büyük bir mücadele vermektedir.

Bir asırdan bu yana devam eden bu kutsal mücadelede evlatlarımız, Çanakkale’de olduğu gibi toprağa düşmüş, bu topraklar kan ve canla vatan yapılmıştır. Bugün kendi vatanımızda, kendi egemen devletimizin çatısı altında özgür olarak yaşıyorsak bunu; halkımızın direnişine, mücahit ile Mehmetçiğe ve aziz şehitlerimize borçluyuz.

Milli mücadele yıllarında yaşadıklarımızı, en karanlık günlerde ortaya koyduğumuz irade, vatan sevgisi ve cesareti, devletimize ulaşmak için hangi yollardan yürüdüğümüzü asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Aziz şehitlerimizin emanetlerini asla ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz.

Şehitlerimizin emaneti olan değerleri, her ne pahasına olursa olsun koruyacak ve yaşatacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anarken, gazilerimizi de saygı ve hürmetle selamlıyorum.”