Tatar: "Çanakkale Zaferi Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesine de ilham ve güç kaynağı olmuştur"

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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Tatar: "Çanakkale Zaferi Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesine de ilham ve güç kaynağı olmuştur"

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Tatar: "Çanakkale Zaferi Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesine de ilham ve güç kaynağı olmuştur"
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi’nin, Kıbrıs’ta İngiliz sömürge yönetiminde bulunan, Anadolu’nun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine ilham ve güç kaynağı olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi ve 18 Mart Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:
 
“İşgalci emperyalist güçlerin ordularına karşı, Türk ulusunun destan yazdığı, kahraman Mehmetçik’in kazandığı Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünü idrak ediyoruz.
 
Hiç kuşkusuz, dünya tarihini değiştiren olaylardan biri olarak kabul edilen bu destansı zafer, tıpkı Kurtuluş Savaşı gibi Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlığından hiçbir hâl ve koşulda vazgeçmeyeceğinin, esaret altında yaşayamayacağının, kahramanlığının ve cesaretinin en büyük abidesi ve göstergelerindendir.
 
Türk ulusunun kaderini değiştiren Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki İstiklâl Savaşı’nın ilk kıvılcımını oluştururken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun da mihenk taşını oluşturmuştur.
 
Dünya tarihini değiştiren bu büyük zafer, esir uluslara ve mazlum halklara umut ve ışık olurken, Kıbrıs’ta İngiliz sömürge yönetiminde bulunan Anadolu’nun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine de ilham ve güç kaynağı olmuştur.
 
Tıpkı Çanakkale Destanı gibi Kurtuluş Savaşı’ndan ilham ve güç alan Kıbrıs Türk halkı, vatan bildiği bu topraklarda her türlü zorluğa rağmen, Anavatan Türkiye’nin yardım ve desteğiyle devletini, özgürlüğünü ve egemenliğini korumak için halen büyük bir mücadele vermektedir.
 
Bir asırdan bu yana devam eden bu kutsal mücadelede evlatlarımız, Çanakkale’de olduğu gibi toprağa düşmüş, bu topraklar kan ve canla vatan yapılmıştır. Bugün kendi vatanımızda, kendi egemen devletimizin çatısı altında özgür olarak yaşıyorsak bunu; halkımızın direnişine, mücahit ile Mehmetçiğe ve aziz şehitlerimize borçluyuz.
 
Milli mücadele yıllarında yaşadıklarımızı, en karanlık günlerde ortaya koyduğumuz irade, vatan sevgisi ve cesareti, devletimize ulaşmak için hangi yollardan yürüdüğümüzü asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Aziz şehitlerimizin emanetlerini asla ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz.
Şehitlerimizin emaneti olan değerleri, her ne pahasına olursa olsun koruyacak ve yaşatacağız.
 
Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anarken, gazilerimizi de saygı ve hürmetle selamlıyorum.”
 
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