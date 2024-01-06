Geçitkale yasta

Geçitkale-Serdarlı Belediyesine bağlı aslen Serdarlı’lı olup Geçitkale'de yaşayan Bahire Güçeri vefat etti.
Güceri'nin cenazesi 07 Ocak(yarın )Pazar günü Geçitkale Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Geçitkale Kabristanlığına defnedilecek.
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