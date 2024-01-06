İsias davasında ara karar açıklandı

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında ara karar açıklandı.



Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda çarşamba günü görülmeye başlanan ve tam dört gün süren duruşmalar sonunda mahkeme, tutuklu olan 11 sanıktan 5’inin, “Ahmet Bozkurt , Efe Bozkurt, Erdem Yıldız, Halil Bağcı ve Mehmet Faith Bozkurt’un” tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, adli kontrolle serbest olan 6 sanık, “Bilge Açık, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un” durumunun da aynen devam etmesine de karar verdi.

Açıklanan kararlardan biri de, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun, yapının neden yıkıldığının anlaşılması için uygun bulunan bir üniversitenin bilirkişi heyetine tebliğ edilmesi oldu.

Mahkeme kararına göre bir sonraki duruşma 26 Nisan 2024’te yapılacak.

