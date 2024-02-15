Geçitkale, Cahit abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Geçitkale sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Geçitkale köyünün sevilen ailelerinden Palu ailesinin sevilen çınarı Cahit Soyal(Palu) bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Uzun yıllardır çeşitli sağlık problemleriyle boğuşan Palu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Geçitkale Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Geçitkale Kabristanlığına defnedilecek.



