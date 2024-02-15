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Erhürman: Nüfus planlaması her alanı olduğu gibi trafiği de etkilemekte

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Erhürman: Nüfus planlaması her alanı olduğu gibi trafiği de etkilemekte
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti Trafik Kazalarını Önleme Derneği’ni ve Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret etti.
 Partiden verilen bilgiye göre, Mehmet Zeki Avcı başkanlığındaki Trafik Kazalarını Önleme Derneği’ne ve Trafik Eğitim Parkı’na giden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekilleri, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, yaşanılan sorunları dinledi.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada, toplu taşımacılığın önemine işaret etti. Nüfus planlamasının her alanı olduğu gibi trafiği de etkilediğini vurgulayan Erhürman, eğitimin önemine de dikkat çekti.
Görüşmede  trafik sorunun günlük hayatın en can yakıcı sorunlarından biri olduğuna da işaret edildi ve söz konusu sorunla ilgili tüm paydaşlarla koordineli şekilde çalışma yapılması gerekliliğinin altı çizildi.
 Tufan Erhürman’a ziyaret sırasında milletvekilleri Ürün Solyalı, Filiz Besim ve Sami Özuslu da eşlik etti.
 
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