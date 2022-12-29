Geçitkale, bir çınarını daha kaybetti

Geçitkale’nin sevilen isimlerinden Sunay İnebeyli yaşamını yitirdi. Sunay İnebeyli‘nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
İnebeyli’nin cenazesi dün Geçitkale Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Geçitkale Mezarlığı’na defnedildi.
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