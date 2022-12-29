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Serkan Ergün’e iki gün tutukluluk

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Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'ye saldırı düzenleyen Serkan Ergün’e iki gün tutukluluk verildi

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Serkan Ergün’e iki gün tutukluluk
Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'ye saldırı düzenleyen Serkan Ergün dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru Mehmet Salih Yavuz olguları aktardı.  Polis, 27.12.2022 tarihinde saat 08:45 raddelerinde Dikmen'de sakin Serkan Ergün’ün sabah 07:30 raddelerinde Dikmen Belediye meydanında temizlik işlerini yaptığı sırada Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'nin kendisini başka yerde temizlik yapması konusunda uyardığı gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma neticesi sonrasında, Dikmen'de bulunan ikametgahında giderek adına kayıtlı sarsılmaz marka 117627 seri numaralı bindirikli av tüfeğini ve 10 adet canlı av fişeğini alıp kullanımında bulundurduğu DA 733 plakalı Renault Brodway marka salon aracın bagaj kısmına koyduktan sonra saat 08.45 raddelerinde Belediye ambarının bulunduğu yere giderek burada bulunan Çelebi ile aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde aracının bagaj kısmında bulundurduğu av tüfeğini alması üzerine orada bulunan Belediye çalışanı olarak görev yapan Hasan Altunoğlu’nun üzerine doğru geldiğini görmesi üzerine yere bir el ateş edip şiddet tehdidinde bulunduktan sonra ambar giriş kısmında bulunan Dikmen Belediye Başkanı’nın ambarın arka kapısından boş tarla içerisinde koşarak oradan uzaklaştığını söyledi.
Polis, Serkan Ergün’ün olay yerinde tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklanmış olup, olayda kullanılan, sarsılmaz marka 117627 seri numaralı bindirikli av tüfeği, 9 adet canlı av fişeği, olayda kullanılan 1 adet boş kartuj ve kullanımında bulundurduğu DA 733 plakalı Renault Brodway salon araç emare olarak alındığını söyledi. Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç talebi kabul etti.
 
 
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