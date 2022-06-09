Gaziköy’ü üzen veda

Mesarya bölgesinin eski Türk köylerinden biri olan Gaziköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gaziköy sakini Kemal Mulla bir süreden beridir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mulla, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Gaziköy Kabristanlığı’na defnedilecek.

