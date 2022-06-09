Seçim yasaklarını sadece Özkurt mu ihlal etti?

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’un

seçim yasağını çiğnediği gerekçesiyle iki yıl hapis cezası alması, toplum vicdanında büyük yara açarken, ülkede ‘seçim yasaklarını’ bir kez daha gündeme getirdi.

Yıllardır birçok siyasinin seçim dönemlerinde seçim yasaklarını göz göre göre ihlal ettiği, birçok siyasinin yasak olmasına rağmen açılışlara katılıp konuşma yaptığı, makam aracı kullandığı, yürüyüş düzenlediği hafızalardaki yerini koruyor.

16 Ekim 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde Kıbrıs'ta barış isteyenler Lefkoşa’da bir araya gelmiş ve Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı ve seçimin ikinci turunda kendisine destek vereceğini açıklayan CTP lideri Tufan Erhürman, taraftarlarıyla birlikte Lefkoşa'da yürüyüşe katılmıştı. Yürüyüşte, ‘Cevap irade’ ve ‘barış’ sloganları atılmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu ise seçim yasaklarını ihlal edildiği bu yürüyüşe göz yumup harekete geçmemiş, ardından bu yürüyüşten iki gün sonra da UBP misilleme yaparak yürüyüş düzenlemişti.

Dönemin Başbakanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, taraftarlarıyla “Hep birlikte Dereboyu'ndan yarınlara yürüyoruz” sloganıyla Dereboyu’nda yürüyüş düzenlemişti.

Tüm bunlar hafızlarda yerini korurken Akıncı ve Erhürman’ın dün yaptığı açıklamalarda Meryem Özkurt ile ilgili demokrasi vurgusu yaparak YSK kararlarının çiğnendiğini ifade etmesi, bu konudaki tezatlığı da gözler önüne serdi.

