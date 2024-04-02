Fuatgil ailesi yasta

Mağusa’nın sevilen simalarından olan Ayfer Fuatgil, bugün hayatını kaybetti.

Fuatgil'in vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Lala Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Mağusa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

