Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye gönderilen 3 yardım gemisi İsrail bombardımanı yüzünden geri dönüyor

Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye cumartesi günü gönderilen insani yardım malzemeleriyle yüklü 3 geminin, İsrail bombardımanında “MKO World Central Kitchen” çalışanı 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Larnaka Limanı’na geri dönüyor.
“Sigmalive” haber sitesinde yer alan haberde, yaklaşık 240 tonluk gıdanın çatışmalar nedeniyle dağıtılamadığı ifade edildi.
Baştaki hedefin 1 milyon öğün yemek dağıtılması olduğu ancak bunun gerçekleştirilemediği kaydedildi.
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