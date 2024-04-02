Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye gönderilen 3 yardım gemisi İsrail bombardımanı yüzünden geri dönüyor

Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye cumartesi günü gönderilen insani yardım malzemeleriyle yüklü 3 geminin, İsrail bombardımanında “MKO World Central Kitchen” çalışanı 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Larnaka Limanı’na geri dönüyor.

“Sigmalive” haber sitesinde yer alan haberde, yaklaşık 240 tonluk gıdanın çatışmalar nedeniyle dağıtılamadığı ifade edildi.

Baştaki hedefin 1 milyon öğün yemek dağıtılması olduğu ancak bunun gerçekleştirilemediği kaydedildi.

