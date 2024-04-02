banner913
banner932
Merit Otellerinde bayram coşkusu bir başka yaşanacak
Merit Otellerinde bayram coşkusu bir başka yaşanacak
5 0
Geçitkale civarındaki bazı köylere yarın elektrik verilemeyecek
Geçitkale civarındaki bazı köylere yarın elektrik verilemeyecek
32 0
 
ÖZEV “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle yürüyüş düzenledi
ÖZEV “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle yürüyüş düzenledi
11 0
Araç Kayıt Otomasyon Sitemi'nde arıza
Araç Kayıt Otomasyon Sitemi'nde arıza
22 0
Adalıer ve Saçar’a rütbeleri takıldı
Adalıer ve Saçar’a rütbeleri takıldı
28 0
Serdinç Maypa teminatla serbest
Serdinç Maypa teminatla serbest
20 0
Büşra Yavuz kurtarılamadı
Büşra Yavuz kurtarılamadı
43 0
banner1012

Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye gönderilen 3 yardım gemisi İsrail bombardımanı yüzünden geri dönüyor

banner1020

banner974
Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye gönderilen 3 yardım gemisi İsrail bombardımanı yüzünden geri dönüyor
banner971
Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye cumartesi günü gönderilen insani yardım malzemeleriyle yüklü 3 geminin, İsrail bombardımanında “MKO World Central Kitchen” çalışanı 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Larnaka Limanı’na geri dönüyor.
“Sigmalive” haber sitesinde yer alan haberde, yaklaşık 240 tonluk gıdanın çatışmalar nedeniyle dağıtılamadığı ifade edildi.
Baştaki hedefin 1 milyon öğün yemek dağıtılması olduğu ancak bunun gerçekleştirilemediği kaydedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.