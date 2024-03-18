Fidan ailesi çınarını kaybetti

İskele bölgesi bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Fidan Petrol'ün sahibi Ertan Fidan'ın annesi Emine Bilger Fidan dün hayatını kaybetti. Fidan'ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün İskele Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında İskele Mezarlığı'na defnedildi.

