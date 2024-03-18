Güney Lefkoşa beyaza büründü

Ülkemizde bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışlı hava Lefkoşa'nın güneyinde zor dakikalar yaşattı.Güney Lefkoşa'nın büyük bir bölümünde saat 16.00 sıralarında başlayan dolu fırtınası ve yağmur bölgeyi adeta beyaza bürüdü.Özellikle Strovolu bölgesinde dolu yağışı nedeniyle birçok yolda bişr süreliğine ulaşım dururken, bazı yerlerde 10 cm kalınlığında dolu örtüsü oluştu.