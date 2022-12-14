Fevziye Kasaphoca, hayatını kaybetti

Güzelyurt sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Güzelyurt-Bostancılı olup bir süreden beridir Akçay köyünde yaşamakta olan Fevziye Kasaphoca bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Fevziye Kasaphoca’nın cenazesi yarın Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Yuvacık Mezarlığı’na defnedilecek.
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