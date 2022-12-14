Fevziye Kasaphoca, hayatını kaybetti

Güzelyurt sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Güzelyurt-Bostancılı olup bir süreden beridir Akçay köyünde yaşamakta olan Fevziye Kasaphoca bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Fevziye Kasaphoca’nın cenazesi yarın Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Yuvacık Mezarlığı’na defnedilecek.

