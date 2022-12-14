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Güney Kıbrıs’ın “Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine” yedi yeni ürün kaydı yapıldı

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Güney Kıbrıs’ın “Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine” yedi yeni ürün kaydı yapıldı
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Güney Kıbrıs’ın “Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine” yedi yeni ürün kaydı yapıldığı haber verildi.
Rum tarafındaki “Kıbrıs Ulusal UNESCO Komitesi” ile Kültür Müsteşarlığına bağlı Modern ve Çağdaş Kültür Bölümünün, “Ulusal Somut Olmayan Kültür Miras Listesine” 2022 yılında yedi yeni kayıt yapıldığını açıkladığını yazan Haravgi gazetesi, yeni kayıtların, spesifik olarak Trodos’un dağlık bölgesindeki aromatik ve şifalı bitkilerin geleneksel kullanımlarıyla ilgili olduğunu belirtti.
Gazete yapılan başvurular üzerine listeye ayrıca badem ağacı yetiştiriciliği ve tarımsal gıda gelenekleri, Noel’den “Theofania” yortusunun kutlandığı güne kadar olan 12 günlük süre zarfıyla ilgili “12 gün gelenekleri”, ipek dokuma, dokumacılık ve ipek kumaşlar, “Arodafnusas/ Rodafnus/ Arodafnus” isimli halk türküsü veya şiiri, tekerlemeler-bilmeceler ve son olarak da bazı geleneksel hamur işlerinin dâhil edildiğini ekledi.
 
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