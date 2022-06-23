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Fatih Aktaş hayata tutunamadı

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Fatih Aktaş hayata tutunamadı
 
Gönyeli’de geçtiğimiz Pazar günü, yönetimindeki aracıyla seyrettiği sırada kalp krizi geçirmesi sonucu kaza yapan ve o günden bu yana yoğum bakımda bulunan Fatih Aktaş önceki gece hayatını kaybetti.
Gardiyan olan Fatih Aktaş’ın ölümü sevenleri ve ailesini yasa boğdu.
Aktaş’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yedikonuk Köy Mezarlığına defnedilecek.
Sağlık sektöründe hizmet veren Songül Kaplan ile Nurcan Özkan’ın kardeşi olan Fatih Aktaş’ın da hemşirelik mezunu olduğu ve gardiyanlık yaptığı ifade edildi,
 
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