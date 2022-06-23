Değerli bir öğretmendi

Ülkemizin tanınan ve sevilen simalarından emekli İngilizce öğretmeni Erol Teralı hayatını kaybetti.
Baf sevdalısı Erol Teralı 85 yaşındaydı. Teralı’nın, 3 çocuğu ve 3 torunu vardı.
Teralı, Baf’ta Gönendere’de Akıncılar’da, Larnaka’da, Lefke’de ve Yeşilırmak’ta uzun yıllar öğretmenlik yaptı. TMK’dan emekli oldu. Teralı, TMT mensubuydu.
Torunu Türkay Öyken, dedesi Teralı’nın vefatıyla ilgili şu mesajı paylaştı:
“Atamız, canımızdan öte babamız, değerli dedemiz, yeri asla doldurulamayacak eşsiz insan, saygıdeğer emekli öğretmen
Son güne kadar verdiğin sana yakışır mücadele ve savaşı kaybetmiş olsak da sen hep bizimle olacaksın”