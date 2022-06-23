Değerli bir öğretmendi





Ülkemizin tanınan ve sevilen simalarından emekli İngilizce öğretmeni Erol Teralı hayatını kaybetti.

Baf sevdalısı Erol Teralı 85 yaşındaydı. Teralı’nın, 3 çocuğu ve 3 torunu vardı.

Teralı, Baf’ta Gönendere’de Akıncılar’da, Larnaka’da, Lefke’de ve Yeşilırmak’ta uzun yıllar öğretmenlik yaptı. TMK’dan emekli oldu. Teralı, TMT mensubuydu.

Torunu Türkay Öyken, dedesi Teralı’nın vefatıyla ilgili şu mesajı paylaştı:

“Atamız, canımızdan öte babamız, değerli dedemiz, yeri asla doldurulamayacak eşsiz insan, saygıdeğer emekli öğretmen

Son güne kadar verdiğin sana yakışır mücadele ve savaşı kaybetmiş olsak da sen hep bizimle olacaksın”



