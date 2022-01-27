Esentepe ‘Aslan Hoca’sına ağlıyor

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Esentepe bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yıllarca birçok ortaokul ve lisede İngilizce dersi vererek çocukların gönüllerinden yer edinen ve ‘Aslan Hoca’ lakabıyla bilinen Sümer Arslan hayata gözlerini yumdu.

Erenköy’e çıkan ilk mücahitlerden biri olan Arslan yarın Esentepe’de kılınacak cenaze namazı sonrasında Esentepe Kabristanlığı’na defnedilecek.

