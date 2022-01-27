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En çok yağış Esentepe'ye düştü

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En çok yağış Esentepe'ye düştü

Meteoroloji Dairesi dün en çok yağışın Esentepe’ye düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Ocak saat 08.00 ile 27 Ocak saat 08.00 arasında kaydedilen yağışların yörelere göre dağılımları şöyle: 

“Esentepe: 26 kg/m²; Yeşilırmak, Dipkarpaz: 15 kg/m²; Alevkaya:14 kg/m²; Kozanköy: 12 kg/m²; Sipahi, Yenierenköy, Zafer Burnu, Tatlısu: 11 kg/m²; Koruçam: 10 kg/m²; Mallıdağ: 8 kg/m²; Akdeniz, Çayırova, Güzelyurt, İskele: 7 kg/m²; Mehmetcik, Çamlıbel, Girne, Bostancı:6 kg/m².”

Diğer yörelerde ise 0,2 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.

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