Erhat ailesi yasta

Gazimağusa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gazimağusa sakinlerinden Tomaç Erhat bugün vefat etti.

Erhat’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi Pazar günü Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.

