Basketbol Şenliğine 200 sporcu katılıyor

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” etkinlikleri çerçevesinde “Basketbol Şenliği” yarın yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Basketbol Federasyonu, Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğinde 20 Nisan’da gerçekleştirilecek organizasyona; 10 yaş kategorisinde yapılacak şölene Lefkoşa bölgesi ilkokullarından 130 ve Basketbol Federasyonu’na bağlı kulüplerden 70 sporcu olmak üzere 200 minik basketbolcu katılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi NEU RA 25 Spor Salonu’nda saat 09.00’da başlayacak etkinlik saat 14.00’de tamamlanacak. Şenliğe katılan tüm çocuklara katılım sertifikaları verilecek.

Basketbol Şenliği BRT 1’den ‘canlı’ ekranda olacak.

