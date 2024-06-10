Erginel ailesi yasta

İskele bölgesinin büyük köylerinden Topçuköy sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Topçuköy’ün sevilen çınarlarından biri olan Altekin Erginel bugün vefat etti.

Erginel’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Topcuköy Camisi’nde kılınacak olan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Topcuköy Mezarlığı’na defnedilecek.

