Gıda mühendisleri, donmuş gıda alırken dikkat edilmesi gerekenler için uyardı

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, donmuş gıdaların, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine işaret ederek, hem pratik, hem de besleyici donmuş gıdaların doğru seçildiğinde sağlıklı bir diyetin de önemli bir parçası olabileceğini kaydetti.

Gıda Mühendisleri Odası, halkı, ülkeye ithal edilen donmuş et ve diğer donmuş gıdaları satın alırken dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çekti.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen yazılı açıklamasında, donmuş gıdaların, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine işaret ederek, hem pratik, hem de besleyici donmuş gıdaların doğru seçildiğinde sağlıklı bir diyetin de önemli bir parçası olabileceğini kaydetti.

Ülkeye ithal edilen donmuş et ve diğer donmuş gıdaları satın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda halkı bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirten Oymen, şunları kaydetti:

“Donmuş gıdaların ambalajlarında hasar veya yırtık olmamalıdır. Hasar görmüş, bombe (şişme) olmuş veya vakumu bozulmuş ambalajlar, gıdanın hava ile temasına ve dolayısıyla bozulmasına neden olabilir. Ambalaj üzerinde yoğun buzlanma veya donmuş sıvı tabakaları bulunmamalıdır. Bu durum, gıdanın daha önce çözündüğünü ve yeniden dondurulduğunu gösterebilir. Donmuş ürünlerin taşınması ve saklanması için soğuk zincir koşullarının -18 veya daha düşük derecede uygun şekilde sağlandığından emin olun. Her zaman ürünlerin son kullanma tarihini kontrol edin. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satın almayın. Bu tarih, gıdanın en yüksek kalite ve güvenlik seviyesinde olacağı süreyi belirtir. Ürün etiketlerini dikkatlice okuyun. Özellikle alerjen bilgilerine ve pişirme önerisi varsa dikkat edilmelidir. Donmuş gıdaları satın aldıktan sonra, mümkün olan en kısa sürede dondurucuya yerleştirin. Uzun süre oda sıcaklığında bekletmek, gıdanın çözünmesine ve kalitesinin düşmesine neden olabilir. Alışveriş sırasında, donmuş gıdaları en son satın alarak markette geçirdikleri süreyi en aza indirin.”