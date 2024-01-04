Ergazi bir çınarını daha kaybetti

İskele bölgesinin eski yerleşim yerlerinden olan Ergazi bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ergazi sakinlerinden, çevresinde çok sevilen, iyi insan Ali Sadıklar bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Ali Sadıklar’ın cenazesi bugün Ergazi Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Ergazi Kabristanlığı’na defnedildi.



