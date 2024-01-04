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Evinde kalbine yenildi

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Evinde kalbine yenildi
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’da dün akşam evinde aniden rahatsızlanan 64 yaşındaki Hüseyin Ayaz hayatını kaybetti.
Dün akşam saat 20.30 sıralarında evinde rahatsızlanan Hüseyin Ayaz, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Öte yandan 31 Aralık’ta sabah saat 06.00 sıralarında Lefkoşa’da evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren ve otopsisi yapılan 92 yaşındaki Hatice Sadrettin’in  çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
 
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