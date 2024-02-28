banner913
banner932
Lastikli Yükleyici nedir ve ne gibi avantajlar sağlar?
Lastikli Yükleyici nedir ve ne gibi avantajlar sağlar?
7 0
12 0
 
İşbirliği önerileri konuşuldu
İşbirliği önerileri konuşuldu
14 0
"Ülkede organize suç örgütlenmesi var"
16 0
“TC Elçiliği amirimiz değil, muhatabımızdır”
“TC Elçiliği amirimiz değil, muhatabımızdır”
18 0
Üniversiteyi çiftliğe çevirmişler
Üniversiteyi çiftliğe çevirmişler
36 0
Ömer Paç kurye mi?
Ömer Paç kurye mi?
36 0
banner1012

Engür ailesi yasta

banner974
Engür ailesi yasta
banner971
Lefkoşa sevilen bir çınarını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Emekli Sürüş Ehliyetleri Müfettişi olan Lefkoşa’nın sevilen isimlerinden Osman Engür bugün hayata gözlerini yumdu.
Engür’ün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.