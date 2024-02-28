Engür ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Emekli Sürüş Ehliyetleri Müfettişi olan Lefkoşa’nın sevilen isimlerinden Osman Engür bugün hayata gözlerini yumdu.

Engür’ün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.



