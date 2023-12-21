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Eltisiyle bir gün arayla vefat etti

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Eltisiyle bir gün arayla vefat etti
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Ülkemizin en batısındaki yerleşim yerlerinden Lefke arka arkaya yaşanan ölümlerle sarsılmaya devam ediyor.
Lefke’nin sevilen simalarından olan ve güler yüzlülüğüyle tanınan Sevim Ufuk dün vefat etti.
Eltisi olan Neriman Ufuk'la bir gün arayla vefat eden Sevim Ufuk’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Ufuk’un cenazesi yarın Lefke Orta Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefke Mezarlığına defnedilecek.
 
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