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Türkiye Merkez Bankası politika faizini açıkladı

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Türkiye Merkez Bankası politika faizini açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkardı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir. Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla TL depo alım ihaleleri düzenlenecektir."

Kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında değişiklik olmayacağı bildirildi.

Yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranının da yüzde 4'e indirileceği belirtildi.

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