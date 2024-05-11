Geçitkale, farklı başladı

Aksa 1. Lig play-out grubu ilk maçları karşı karşıya gelen Lepa ile Geçitkale arasındaki mücadele Geçitkale’nin 4 – 0’lık üstünlüğüne tamamlandı



Yer: Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Özal Çağlayan, Selim Kaynarca

Lapta: Hakan G.Koçak, Göksel Soyer, Süleyman Batuk, Hüseyin Terzi, Ayden Numanzade, Selçuk Soyer, Hasan Yanaroğlu, Hüseyin Konyalıoğlu, Barış Rabo, Ahmet Çağer, A.Sezer Artan

Geçitkale: Cengiz Arapbayram, İrfan Boşnak, Mehmet Çavuş, Cemil Awwad, Hüseyin Özbilen, Derviş Özeralp, Andreas Gürbağ, Yekta Polat, Hicabi Demir, Emre Çam, Burçin Kerimoğulları

Goller: İrfan Boşnak 11.dk (P), 21.dk, 68.dk (P), Cemil Awwad 47.dk (Geçitkale)



AKSA 1.Lig’den düşecek son takımın belirleneceği Play-Out 1. hafta maçları oynandı. Lapta ile Geçitkale Play-out ilk maçında Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda karşılaştı.

Karşılaşma 4-0’lık skorla Geçitkale üstünlüğü ile sonuçlanırken Geçitkale’ye galibiyeti getiren golleri ikisi penaltıdan olmak üzere İrfan Boşnak (3) ve Cemil Awwad kaydetti.

Bu sonucun ardından Geçitkale 19 puana yükseldi, Lapta 17 puanda kaldı.

