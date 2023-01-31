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Eğitim camiası yasta

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Eğitim camiası yasta
Eğitim camiası sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa sakini, emekli müdür ve öğretmen Mahmut Topçu bugün hayata gözlerini yumdu.
Çevresinde sevilen ve sayılan, eğitim camiasının değerli simalarından biri olan Mahmut Topçu’nun ani vefatı başta ailesi olmak üzere ülkede üzüntüyle karşılandı.
Topçu, yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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