banner875
banner885
Kaan Ayhan Galatasaray'da
Kaan Ayhan Galatasaray'da
11 0
Merit Royal Diamond’da Cenk Eren konseri ile bir ilke imza atıldı
Merit Royal Diamond’da Cenk Eren konseri ile bir ilke imza atıldı
24 0
 
Hentbolda KTSYD turnuvası start aldı
Hentbolda KTSYD turnuvası start aldı
14 0
Doğunun efendisi Gençler Birliği
Doğunun efendisi Gençler Birliği
84 0
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
32 0
İsveç Başbakanı Kristersson:
İsveç Başbakanı Kristersson: "Provokatörler, İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor"
12 0
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
14 0
banner878

Girne Antik Liman'daki çalışmalar Rum basınında

banner476

banner825
Girne Antik Liman'daki çalışmalar Rum basınında
Politis gazetesi, Girne Antik Liman’daki restorasyon çalışmalarıyla ilgili haberinde, buradan çektiği fotoğraflara da yer verdi.
Politis gazetesi, dün Girne Antik Limanı’nı ziyaret ettiğini belirterek, buradaki çalışmalardan söz etti.
Girne Antik Limanı’nın sadece turistik bir yer olmadığını, kültürel bir eseri de teşkil ettiğini belirten gazete, "çalışmaların nihai sonucunun bilinmemesi, inceleme ve denetim eksikliğinin ürkütücü olmasıyla,  Girne Antik Limanı’nın bugün herkesin estetiğini ve duygularını sınayan bir görüntü sunduğunu" yazdı.
Gazete haberinde, çalışmaların Eski Eserler Dairesi veya Avrupa Birliği tarafından denetlenmediğini, bununla birlikte bu tür antik eserler için gerekli olan sıkı ve titiz incelemelerin de bulunmadığını savundu.
Gazete haberini, Girne Antik Limanı’ndan çekilmiş 3 fotoğrafla da destekledi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.