Eğitim camiası bir değerini daha yitirdi

Kıbrıs, Erenköy mücahitlerinden, 1974 gazisi, Lefkoşa Türk Lisesi'yle özdeşleşen emekli müdürü Celal Değgin hayata veda etti.

Değgin, Lefkoşa Türk Lisesi’nin futbol takımının Türkiye’de şampiyon olmasında büyük payı olmuş, iyi bir eğitimciydi.

Bir süredir sağlık sorunları boğuşan Celal Değgin’in ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

84 yaşında hayatını kaybeden Değgin, 20 Mart Çarşamba günü Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.