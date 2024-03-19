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Şampiyon Lefkoşa Karması

Asbuzu U16 Bölge Karmaları’nda Lefkoşa Karması – Mesarya Karması finalinin galibi 4-0’lık skorla Lefkoşa Karması oldu

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Şampiyon Lefkoşa Karması
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Bölge Karmaları’nda final maçı bu akşam oynandı.
Grublarını ilk sırada tamamlayarak final oynamaya hak kazanan Lefkoşa Karması ile Mesarya Karması arasındaki Final maçı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynandı. Hakemliklerini, Halil Atlar, Baran Marangoz ve Nurhan Kutlugün yaptığı Lefkoşa Karması – Mesarya Karması finalinin galibi 4-0’lık skorla  Lefkoşa Karması oldu.
Maç boyunca rakibine göre iyi oynayan taraf Lefkoşa Karması olurken, özellikle 2. devrede daha da etkili oynayan Lefkoşa Karması’na şampiyonluğu getiren golleri 2 Ömer Bayraktar, Hasan ve Atakan kaydetti. Maçtan sonra şampiyon Lefkoşa Karması kaptanları Ömer ve Arcan’a şampiyonluk kupası KTFF yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ekmekçi tarafından verildi.
 
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