Ecesoy'a son veda

Kalp krizi sonucu hayata veda eden LTB Asbaşkanı Hüseyin Önder Ecesoy, son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Asbaşkanı ve gazeteci Hüseyin Ekmekçi’nin kayınbabası olan Hüseyin Önder Ecesoy, dün son yolculuğuna uğurlandı.Hüseyin Önder Ecesoy için uzun yıllar hizmet verdiği, meclis üyeliği ve asbaşkanlığını yaptığı Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) binası önünde anma töreni düzenlendi.LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Önder Ecesoy’un tırnakları ile kazıya kazıya önce Temizlik Şube Amirliğine ardından da meclis üyeliğine kadar Lefkoşa’ya her alanda hizmet verdiğini söyledi.Ecesoy’un LTB’de her odada ayrı bir hikayesi bir anısı olduğunu kaydeden Mehmet Harmancı, personeline "evladım" diye hitap ettiğini ve şimdi evlatlarının Lefkoşa’ya sahip çıkacağını belirtti. Başkan Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:“Hepimize abilik, babalık yaptı. 2018’den beridir hep en kritik zamanlarda en krtitik kararlarda ara bulucu rolü ile bir babalık yaptı. Hepimize abilik yaptı. Bir yıla aşkın süredir de bence onun için çok çok önemli olan asbaşkanlık görevini üstlendi. Asbaşkan odasında ismi orada kalmaya devam edecek ve "Önder Ecesoy Komite Toplantı Odası" olacak. Lefkoşa ve onun ödevleri bize emanet. Ruhu şad olsun.”ECESOYÖnder Ecesoy’un oğlu Ali Ecesoy ise konuşmasında, babasının en sevdiği yer olan LTB’den uğurlanmakta olduğunu ifade ederek, onun belediye ve Lefkoşa’ya olan sevgisini anlattı.Uzun yıllar Lefkoşa Türk Belediyesi’nde Temizlik Şube Amiri olarak görev yapan Ecesoy, emekli olmasının ardından son iki dönemdir Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyesi ve son olarak da Belediye Asbaşkanı olarak görev yapmaktaydı.LTB'deki törenden sonra Ecesoy'un naaşı, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.Cenaze törenine ailesi başta olmak üzere UBP’den ve birçok siyasi partiden milletvekilleri ile LTB’de uzun yıllar beraber çalıştığı mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.