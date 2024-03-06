Enflasyonda artış

İstatistik Kurumu, şubat ayı enflasyonunu aylık yüzde 4,59, yıllık enflasyonu 85,71 olarak açıkladı. Ocak ayında aylık enflasyon 3.84 olmuştu

İstatistik Kurumu, şubat ayı hayat pahalılığını yüzde 4,59 olarak açıkladı.

İstatistik Kurumunun yayımladığı verilere göre, Şubat ayı hayat pahalılığı yüzde 4.59 olurken, bir önceki aralık ayına göre yüzde 8.60 ve geçtiğimiz yılın şubat ayına göre ise yüzde 85.71 değişim gerçekleşti.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 8.96 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ANA GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 8.96 ile gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda oldu.

Çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 7.09, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 5.75, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 5.44, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 4.60, ulaştırma ana grubunda yüzde 3.68, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 3.22, haberleşme ana grubunda yüzde 2.95, sağlık ana grubunda yüzde 1.90, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 1.88, eğitim ana grubunda yüzde 1.04, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.86 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI GÖSTEREN YÜZDE 88.66 İLE AVLANMA RUHSATI, EN YÜKSEK FİYAT DÜŞÜŞÜ GÖSTEREN MAL YÜZDE 16.09 İLE ROKA

Öte yandan bir önceki aya göre, endekste kapsanan 625 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 38 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 88.66 Avlanma Ruhsatı, yüzde 74.08 patlıcan ve yüzde 73.02 ile çiçek lahanası oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 16.09 Roka, yüzde 11.53 Brokoli ve yüzde 8.50 ile Taze Bezelye oldu.

Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 85.81, aylık ise 3.84 olmuştu.

