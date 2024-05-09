Doğan camiası İlker abisine ağlıyor

Girne sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Limasollu olup uzun yıllardır Girne’de yaşamını sürdüren Doğan Türk Birliği camiasının efsane isimlerinden olan İlker Yavaş bugün vefat etti.

Yavaş’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Kabristanlığı’na defnedilecek..

