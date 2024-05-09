Acil trombosit kana ihtiyaç var

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan HAKKI TEKGÖZ için acil ORH - (NEGATİF) veya ORH+(POZİTİF) trombosit kana ihtiyaç vardır.

Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın kan bankasına gitmeleri önemle rica olununur.

İrtibat numarası :05338354103