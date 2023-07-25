Doğan ailesinin acı günü

Gazimağusa bölgesi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa’nın Maraş bölgesinin Piyale Paşa Mahallesi sakinlerinden Şadiye Doğan bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Şadiye Doğan’ın cenazesi Mağusa Kabristanlığı’nda kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında defnedilecek.
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