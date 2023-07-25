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Güney Kıbrıs asgari ücrette, AB ülkeleri arasında üçüncü kategoride

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Güney Kıbrıs 940 Euro olan asgari ücretle AB ülkeleri sıralamasında 22’nci sırada

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Güney Kıbrıs asgari ücrette, AB ülkeleri arasında üçüncü kategoride
Güney Kıbrıs’ın, 940 Euro olan asgari ücretle AB ülkeleri sıralamasında 22’nci sırayı aldığı bildirildi.
Alithia gazetesi, Eurostat’ın AB ülkelerindeki asgari ücretle ilgili gruplandırma yaptığını ve birinci kategoride, asgari ücretin 1500 Euro’nun üzerinde olduğu Lüksemburg, Almanya, Hollanda, Belçika, İrlanda ve Fransa’nın bulunduğunu yazdı.
Gazete, ikinci kategoride asgari ücretin 1000 Euro ile 1500 Euro arasında olduğu İspanya ve Slovenya’nın bulunduğunu; üçüncü kategoride de asgari ücretin 1000 Euro altında olduğu Güney Kıbrıs, Yunanistan, Portekiz, Litvanya, Malta, Polonya, Çekya, Estonya, Slovakya, Hırvatistan, Macaristan, Letonya, Romanya ve Bulgaristan’ın yer aldığını kaydetti.
Haberde, en düşük asgari ücretin 399 Euro ile Bulgaristan’da olduğu da ifade edildi.
 
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