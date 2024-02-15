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Dilekkaya, bir çınarını daha kaybetti

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Dilekkaya, bir çınarını daha kaybetti
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Mesarya bölgesinin Güney Kıbrıs'la sınır köylerinden olan Dilekkaya sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dilekkaya köyünün sevilen çınarlarından olan, gazeteci Ali Baturay'ın eşi Sultan Baturay'ın babası İbrahim Kızıl bugün hayata gözlerini yumdu.
Kızıl'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhum'un cenazesi yarın Dilekkaya Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Dilekkay Kabristanlığı'na defnedilecek.
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