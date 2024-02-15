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Ortaköy’de tarihi maç

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Ortaköy’de tarihi maç
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bağlı Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Ortaköy, Macaristan 3.Lig ekiplerinden Tempo FFC ile bir dostluk karşılaşması yaptı.
Dün saat 15.00’te Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda gerçekleşen karşılaşma, ülkemizde kamp çalışmaları yapan Macaristan ekibinin talebi doğrultusunda yapıldı.
Yaklaşık 2 yıldır kamp çalışmalarını KKTC’de sürdüren Macar ekibi ilk kez KTFF’ye bağlı bir KKTC kulübü ile karşılaşma yapmış oldu.
Karşılaşmada Ortaköy rakibi Tempo FFC takımını 6 – 0 gibi farklı skorla yenmeyi başardı.
 
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