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Dikmen Teyfik abisine ağlıyor

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Dikmen Teyfik abisine ağlıyor
Dilkmen köyü sevilen bir simasını zamansız kaybetmeninin üzüntüsünü yaşıyor.
Ülkemizin tanınmış simalarından,Dikmen sakini Teyfik Bolcan yaşamını yitirdi. Teyfik Bolcan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Bolcan'ın cenazesi öğle namazından sonra Dikmen Mezarlığı'na defnedildi.
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