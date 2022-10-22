Aksa liglerinde 5. Hafta günün sonuçları yarının programı:

AKSA SÜPER LİG
Göçmenköy-Mesarya: 0 – 0
Türk Ocağı-Çetinkaya: 3 – 0
Yenicami-Cihangir: 0 – 0
Hamitköy-Y.Dumlupınar: 0 – 1
MağusaT.Gücü-ChinaB.G.Gücü: 5 – 1
23 Ekim 2022, Pazar
15.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-K.Kaymaklı (Ali Özer)
15.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Lefke (Emre Öztaşlı)
15.30 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Doğan T.Birliği (Evren Karademir)
AKSA 1.LİG
Esentepe-İncirli: 0 – 0
M. Karşıyaka-Lapta: 2 – 0
Yenierenköy-Binatlı: 1 – 1
Baf Ü. Yurdu-Düzkay : 1 – 0
23 Ekim 2022, Pazar
15.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Ünimar Maraş (Şakir Azizoğlu)
15.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Yeniboğaziçi (Mustafa Öztugay)
15.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M. HacıaliYılmazköy-Pera Gençler Birliği (Hüseyin Eyyüpler)
15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-Yalova (Utku Hamamcıoğlu)
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