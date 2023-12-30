Değgin ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa'nın sevilen simalarından polis teşkilatında uzun yıllar görev yapan emekli polis çavuşu Muharrem Değgin bugün vefat etti.
Muharrem Değgin'i cenazesi yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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