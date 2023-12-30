Akova, moral buldu

Akova camiasının unutulmaz başkanı Sermen Vudalı’nın vefatı ile sarsılan bugün ise başkan Şuayıp Celme’nin babasının vefatı ile morali bozulan Akova takımı konuk ettiği Türkmenköy karşısında ilk devrede bulduğu gollerle sahadan 2 – 1 galip ayrılarak moral buldu

Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta 7. Haftanın önemli karşılaşmasında German Gold Akova Vuda konuk ettiği Türkmenköy’ü 2 – 1 mağlup ederek moral buldu.Hafta içinde Akova camiasının unutulmaz başkanı Sermen Vudalı’nın vefatı ile sarsılan bugün ise başkan Şuayıp Celme’nin babasının vefatı ile morali bozulan Akova takımı konuk ettiği Türkmenköy karşısında ilk devrede bulduğu gollerle sahadan 2 – 1 galip ayrıldı.Burak Mandıralı’nın yönettiği karşılaşmada Akova iyi başladığı karşılaşmanın 17. dakikasında Denizhan’ın ayağından bulduğu golle 1- 0 öne geçti. 31. Dakikada ise Ahmet Saldun ‘un kafa golüyle Akova ilk devreyi 2 – 0 önde kapattı.İkinci devreye iyi başlayan konuk Türkmenköy 55. Dakikada kazandığı penaltı atışını Mustafa Çelik gole çevirerek skoru 2 – 1 yaptı. Geriye kalan dakikalarda Türkmenköy ataklarında Akova kalecisi Hüseyin M olla yaptığı kurtarışlarla karşılaşmanın 2 – 1 tamamlanmasını sağladı.Bu sonucun ardından Akova puanını 8 yaparak Türkmenköy’le puanı eşitleyerek sıralamada 6.sıraya yükselirken Türkmenköy 7. Sıraya geriledi.