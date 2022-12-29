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Değerli bir seramik sanatçısıydı

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Kıbrıs’ın yetiştirdiği değerli seramik sanatçısı Tomrul Tomgüsehan hayatını kaybetti.

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Değerli bir seramik sanatçısıydı
Tomrul Tomgüsehan'ın cenazesi bugün  Karaoğlanoğlu Camisinde kılınacak öğle namazının ardından Karaoğlanoğlu Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
 
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