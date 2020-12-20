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Debbağ ailesinin acı günü

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Debbağ ailesinin acı günü
Ülkemizin tanınan ailelerinden Debbağ ailesinin sevilen büyüğü Havva Mustafa Debbağ hayatını kaybetti.
Aslen Lefkoşalı olup uzun zamandır Girne'de yaşamakta olan 94 yaşındaki Havva Mustafa Debbağ dün gece hayata gözlerini yumdu.
Debbağ'ın cenazesi Karaoğlanoğlu Camisi'nde yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecek. 
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