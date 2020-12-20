Alkollü sürücü refüjdeki ağaca vurarak durdu

Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde alkollü sürücünün sebep olduğu kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, 36 yaşındaki Fatih Terim Sefaoğlu, 161 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki CL 186 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çıkıp refüj içerisinde bulunan ağaca çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.

